Mistura’dan Erdoğan ve Putin’e Çağrı

De Mistura gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye arasındaki görüşmelerin bölgeye yönelik bir saldırıyı önlemek için anahtar olacağını söyledi.

Mistura, iki liderin İdlib konusuna çözüm getirmemesi halinde ülkenin en kanlı çatışmalarından birini yaşayabileceğini söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e İran’daki üçlü zirve öncesinde görüşmeleri çağrısı yaptı ve “zaman hayati önem taşıyor” dedi.

Saldırı Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin İdlib’e yönelik Suriye rejiminin olası bir saldırıyı görüşmek için bir araya gelme planları yaptıkları sırada meydana geldi.

Rusya ve Suriye’nin İdlib’in batısındaki Cisr El Şuur civarını bombalamasının ardından bölgede bulunan gözlemci sivil toplum örgütüne göre saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

Bu arada Rusya ve Suriye jetleri Salı günü ülkede isyancıların son büyük kalesi durumundaki İdlib’i vurdu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e acil görüşmeleri çağrısı yaptı.

Tahran’da İran, Türkiye ve Rusya liderlerinin katılımıyla Cuma günü yapılacak İdlib zirvesi son derece önemli olarak değerlendiriliyor ve Suriye rejiminin olası bir saldırı için 10 Eylül’ü bekleyeceği tahmin ediliyor.

ABD Genel Kurmay Başkanı’ndan uyarı

ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford, askeri operasyonların Suriye halkına fayda sağlamayacağını söyledi.

Dunford, İdlib’e yönelik saldırının insani bir felakete neden olacağını belirtti ve bunun yerine dikkatli şekilde sınırlandırılmış, militanlara yönelik operasyonların daha uygun olacağını kaydetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail uçaklarının Tartus ve Hama’da bazı askeri hedefleri vurduğunu, ancak Suriye hava kuvvetlerinin bazı roketleri imha ettiğini belirtti.

Kızılay’dan yeni sığınmacı dalgası uyarısı

Türk Kızılayı Suriye’de İdlib’e yönelik olası bir rejim saldırısından kaçanlar için barınak hazırlıyor.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İdlib’den Türkiye’ye yönelik yeni bir mülteci dalgasıyla baş etmenin son derece zor olacağı konusunda uyarıda bulundu. Kızılay sınırın her iki tarafında da insani yardım hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

