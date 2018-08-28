Mistura'dan Suriye için istişare toplantısı daveti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye sorununa taraf bazı ülkeleri istişarelerde bulunmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine davet etti.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık olağan toplantısında yaptığı açıklamada, "Özel Temsilci De Mistura, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'yi ortak istişarelerde bulunmak üzere 14 Eylül'de BM Cenevre Ofisi'ne davet etti." dedi.

Sözcü Vellucci, Mistura'nın "küçük grup" olarak adlandırdığı ülke temsilcileriyle Suriye görüşmelerinin temelini oluşturan başta "siyasi süreç", Anayasa komitesi kurulmasını kolaylaştırmaya yönelik adımları ve bu konulardaki kapsamlı konuları istişare edeceğini söyledi.

Bir soru üzerine Vellucci, istişare toplantısının bir gün süreceğini kaydetti.

"Küçük grubun" üst düzey diplomatlardan oluşacağı öğrenildi.

De Mistura, 11-12 Eylül'de de Türkiye, Rusya ve İran heyetlerini Cenevre'de ağırlayacak.

