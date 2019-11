Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı

Aydın’da okullarda din dersi öğretmenliği yapan, ancak Hristiyan olduğu iddia edilen öğretmen Esma B.K., hakkında çıkan haberlerin ardından soruşturmanın selameti için açığa alındı. Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri öğretmeni Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, olaydan sonra İngiliz gazetesine açıklama yaptığını başka hiçbir açıklama yapmayacağını söyledi.

Aydın’da ilk olarak özel okullarda Din Dersi öğretmenliği yapan Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunu Esma B.K. daha sonra devlet memuru olarak Din Derslerine devlet okullarında devam etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan, ancak daha sonra yeniden görevi iade edilen Esma B.K.’nin sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürütmesine rağmen Kuşadası’nda bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde, öğrencilere İslam dinini öğretmesi için derse girdiği iddia edilmişti. Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından yapılan “Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez bir şey” açıklamasının çeşitli basın yayın organlarında haber olmasının ardından açılan soruşturmanın selameti açısından öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

Kuşadası’nda bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde Din Dersi öğretmenliği yapan Esma B.K.’nın İzmir Barosu’na kayıtlı avukatı Can Kurtulan, gazetecilerin sorularına yanıtsız bıraktı. Konuyla ilgili İngiliz gazetesi İndependent’e yazılı açıklama yaptığını ve dileyenlerin bu açıklamayı kullanabileceğini belirten Avukat Can Kurtulan, açıklama dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söyledi.

Okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni olarak görev yapmasına rağmen misyonerlikle suçlanan Esma B.K.’nın avukatı tarafından İngiliz gazetesine yapılan açıklamada “Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır. Buna karşılık, basında yer alan hedef gösterici haberler sonrasında, müvekkilim sosyal medya üzerinden adeta saldırıya uğramış; söz konusu saldırılar iş ve özel hayatının ciddi anlamda zarar görmesine neden olmuştur. Yalnızca iddiadan ibaret olan haberlerde müvekkilimin açık kişi bilgilerine yer verilmesi; aynı zamanda özel hayat ve aile hayatı gizliliğinin ihlal edilmesiyle sonuçlanmış ve halihazırda devam eden bu süreç müvekkilin huzurunu ve psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. Konunun hassasiyeti ve soruşturmanın selameti bakımından şu aşamada daha fazla açıklama yapılmasına gerek olmamakla birlikte; sürecin hukuka uygun ilerlemesi ve adil bir şekilde sonuçlanması için tüm adımların takipçisi olunacaktır” ifadelerine yer verildi.