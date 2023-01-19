MİT Akademisi atama başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? MİT akademisi kuruluyor!

MİT Akademisi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre MİT akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek. İşte detaylar...

MİT AKADEMİSİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Meclis'e sunulan kanun teklifine göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.

ATAMALAR 6 AY İÇİNDE YAPILACAK

Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.

MİT Akademisi atama başvuru tarihleri ve şartları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

