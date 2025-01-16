MİT arşivi açıldı, Atatürk'ün 'kod adı' ilk kez ortaya çıktı: Robertson!

MİT'in resmi internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi.
MİT faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin, aslında Teşkilat adına çalıştığına ilişkin bilgilerin yer aldığı 1935 tarihli istihbarat raporunu internet sayfasında yayımladı.
Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.
Söz konusu 2 Şubat 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:
Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior oteli olduğunu söylemiştir.
(AA)
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