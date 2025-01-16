MİT arşivi açıldı, Atatürk'ün 'kod adı' ilk kez ortaya çıktı: Robertson!

MİT'in resmi internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi.

MİT faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin, aslında Teşkilat adına çalıştığına ilişkin bilgilerin yer aldığı 1935 tarihli istihbarat raporunu internet sayfasında yayımladı.

Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.

Söz konusu 2 Şubat 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

Kollins, 28 Ocak 1935'te İstanbul'a dönmüştür. Buradan gazete muharrirlerinden Bay Nurettin'le görüşmüş ve Ankara muhabiri olarak angaje etmiştir. Bay Nurettin, Kollins için yazacağı telgrafları ve ondan alacağı direktifleri bize gösterecektir.

"ATATÜRK YERİNE ROBERTSON, İNÖNÜ YERİNE SMİTH"

İlk verdiği talimatta, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasını söylemiştir.

Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior oteli olduğunu söylemiştir.

Burada Bay Nurettin'le temasa geçilerek Kollins'in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının bu yoldan takibini ve bildirilmesini dilerim.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır