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MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 15:00 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), BAE adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladı.

MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı

TRT Haber'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çalışan ajanın, Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği tespit edildi.

Reuters'a konuşan yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, yakalanan ajanın suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Ajan, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını da kanıtladı.

Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan ajanın yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi.

Yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiği ifade edildi.

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