HABER

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının 2018 faaliyet raporunda klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu!

Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan, teşkilatın faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilginin yer almadığı raporda, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sunuş yazısı bulunuyor.

Fidan, yazısında, "Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin işleyişine ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmekte, tehditler karşısında öngörülebilirliği artırmayı, hızlı hareket etmeyi ve doğru bilgiyi zamanında ilgili mercilere ulaştırmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı Fidan, içeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle mücadele, milli çıkarlar doğrultusunda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası görünürlüğüyle etkinliğini artırma amaçlı klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da teşkilat tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.

Artan sorumluluklar ve yeni görevlerin aynı zamanda nitelikli personel, yeni donanım ve kapasiteyi zaruri kıldığına dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız, tüm bu çalışmalarını 2018 yılında da bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımla, bünyesinde yeni birimler oluşturma, farklı yetenek ve disiplinleri beraber kullanma, kadrosunu, çalışma yöntemlerini, fiziki ve teknik donanımını güncele uyarlama, yeni kabiliyetler geliştirme, kurumlararası koordinasyonu titizlikle sürdürme gayretiyle yerine getirmiştir."

Kaynak: AA

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Samsun'da 'köpek güzellik yarışması' düzenlendiSamsun'da 'köpek güzellik yarışması' düzenlendi
Devrekli milli sporcu Dünya Kick Boks Şampiyonası’na katılacakDevrekli milli sporcu Dünya Kick Boks Şampiyonası’na katılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MİT Başkanı mit Milli İstihbarat Teşkilatı

En Çok Okunan Haberler

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

KKTC'den kahreden haber! Hakkarili asker kazada hayatını kaybetti

KKTC'den kahreden haber!

Afrin'de terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

Terör örgütüne darbe! Mühimmat deposu ele geçirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Gabar'da öldürüldüler

Kartal Belediyesi'nden ağaçların kesildiği iddiasına ilişkin açıklama

Ağaçların kesilmesi iddialarına Belediye'den açıklama

Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Konya'da mide bulandıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.