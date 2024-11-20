MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde anlattı! 2 saatten fazla sürdü, bitince Özgür Özel'den talep geldi

Başkent bugün önemli temaslara ve gelişmeler sahne oldu. Bunlardan biri de MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'nde sunum gerçekleştirmesiydi. Kalın ve beraberindeki heyet, terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

MİT BAŞKANI, CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın ve heyeti, Özel ve beraberindeki partililere terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

2 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Saat 11.00’de başlayan görüşme saat 13.20’de sona erdi.

EK BİLGİ TALEPLERİ YANITLANDI

Sunumun ardından Genel Başkan Özgür Özel’in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

CHP: GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır