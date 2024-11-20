HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde anlattı! 2 saatten fazla sürdü, bitince Özgür Özel'den talep geldi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde anlattı! 2 saatten fazla sürdü, bitince Özgür Özel'den talep geldi

20.11.2024 17:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin değişmeyen gündemi terör örgütleri ve terörle mücadele. Bu kapsamda bugün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel ve heyetiyle bir araya geldi. Güne damga vuran görüşmenin ardından CHP'den açıklama gecikmedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde anlattı! 2 saatten fazla sürdü, bitince Özgür Özel'den talep geldi

Başkent bugün önemli temaslara ve gelişmeler sahne oldu. Bunlardan biri de MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'nde sunum gerçekleştirmesiydi. Kalın ve beraberindeki heyet, terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

MİT BAŞKANI, CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AA-20240906-35578955-35578944-CHP_20_OLAGANUSTU_KURULTAYI_BASLADI

MİT Başkanı Kalın ve heyeti, Özel ve beraberindeki partililere terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

2 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Saat 11.00’de başlayan görüşme saat 13.20’de sona erdi.

thumbs_b_c_b97607ca0beb4de32d23865e58741a3b

EK BİLGİ TALEPLERİ YANITLANDI

Sunumun ardından Genel Başkan Özgür Özel’in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

thumbs_b_c_90d52b8a81b670a5e8f5e3ff554980ac

CHP: GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP İbrahim Kalın MİT
En Çok Okunan Haberler
Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

İkiz kız kardeşlerden haber alınamıyor

İkiz kız kardeşlerden haber alınamıyor

Yenidoğan skandalında kan donduran görüntüler! "500 gram bebek mi olur çek fişini"

Yenidoğan skandalında kan donduran görüntüler! "500 gram bebek mi olur çek fişini"

3 haftadan fazla süren öksürük tehlikenin habercisi!

3 haftadan fazla süren öksürük tehlikenin habercisi!

İmamoğlu'ndan 'MHP' çıkışı: Hazırım!

İmamoğlu'ndan 'MHP' çıkışı: Hazırım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.