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'MİT Başkanı olacak' iddiası kulisleri hareketlendirmişti! İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

05.06.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın getirilmesiyle boşta kalan MİT Başkanlığı koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Söz konusu görev için son günlerde en çok konuşulan isim Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle Ankara kulislerini hareketlendiren Kalın'ın da icracı olarak yer alacağı konser iptal edildi.

'MİT Başkanı olacak' iddiası kulisleri hareketlendirmişti! İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

Adı MİT Başkanlığı için geçen İbrahim Kalın aynı zamanda bağlama çalıp türkü söylemesiyle de tanınıyor. Kalın, 6 Temmuz'da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde konser verecekti. Konserin iptal edilmesiyle Kalın'ın MİT Başkanı olacağı yönündeki iddialar kulisleri bir kez daha hareketlendirdi.

KONSER ERTELENDİ Mİ?

Organizasyonu gerçekleştirilen firmadan edinilen bilgiye göre iptal edilen konserin ileri bir tarihte düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz bilinmiyor.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olması yönündeki beklentilerin konuşulmaya başlamasının ardından Kalın'ın sosyal medya hesabının profil fotoğrafını değiştirmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

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MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor? MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor?

(İHA)

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