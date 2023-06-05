'MİT Başkanı olacak' iddiası kulisleri hareketlendirmişti! İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

Adı MİT Başkanlığı için geçen İbrahim Kalın aynı zamanda bağlama çalıp türkü söylemesiyle de tanınıyor. Kalın, 6 Temmuz'da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde konser verecekti. Konserin iptal edilmesiyle Kalın'ın MİT Başkanı olacağı yönündeki iddialar kulisleri bir kez daha hareketlendirdi.

KONSER ERTELENDİ Mİ?

Organizasyonu gerçekleştirilen firmadan edinilen bilgiye göre iptal edilen konserin ileri bir tarihte düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz bilinmiyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olması yönündeki beklentilerin konuşulmaya başlamasının ardından Kalın'ın sosyal medya hesabının profil fotoğrafını değiştirmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

(İHA)

