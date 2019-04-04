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MIT, Çin teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE ile ilişkilerini kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:54 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden MIT, Çin teknoloji firmaları Huawei ve ZTE ile tüm araştırma ve finansman bağlantılarını sonlandırdığını duyurdu

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Çin teknoloji firmaları Huawei ve ZTE ile tüm araştırma ve finansman bağlantılarını sonlandırdığını açıkladı.

MIT Araştırma Başkan Yardımcısı Maria Zuber’in kararla ilgili üniversite çalışanlarına gönderdiği mektup, üniversitenin internet sitesinde yayınlandı.

Mektupta, "MIT, yaptırım kısıtlamalarının ihlaliyle ilgili devam eden federal soruşturmalar nedeniyle Huawei ve ZTE veya iştirakleri ile yeni anlaşma kabul etmiyor ve eskileri de yenilemiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca mektupta, uluslararası projelerle ilgili "yüksek riskli" inceleme sürecinin fikri mülkiyet, ihracat kontrolleri, veri güvenliği ve erişim, ekonomik rekabet gücü, ulusal güvenlik ve siyasi, medeni ve insan haklarına özel dikkat gösterileceği belirtildi.

ABD medyasının Hong Kong merkezli South China Morning Post'a dayandırdığı habere göre, MIT dışında, Stanford, Kaliforniya, Berkeley ve Minnesota Üniversiteleri de Çin telekom şirketleri ile gelecekteki tüm araştırma iş birliklerini kesti.

Huawei'den yapılan açıklamada da "MIT'ın aldığı bu karardan hayal kırıklığına uğradık, ancak üniversitenin üzerindeki baskıları da anlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı ocakta, Huawei hakkında, İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını ihlal ettiği ve ABD teknoloji şirketlerinin ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin teknoloji firmaları Huawei ve ZTE Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

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