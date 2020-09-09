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“MİT” davasında üç gazeteciye tahliye

09.09.2020 20:10 | Son Güncelleme

Libya’da hayatını kaybeden MİT mensuplarını deşifre etmekle suçlanan yedisi gazeteci sekiz kişinin yargılandığı davada Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel için tahliye kararı verildi.

“MİT” davasında üç gazeteciye tahliye

Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarını deşifre ettikleri suçlamasıyla yedisi gazeteci sekiz kişinin yargılandığı davada 6 aydır cezaevinde bulunan üç gazeteci için tahliye kararı çıktı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün ikinci duruşması görülen davada, gazeteciler Murat Ağırel, Aydın Keser, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ile Eren Ekinci “devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti. Tutuklu yargılanan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tahliyesine karar verildi.

Davanın gerekçesi

Şubat ayında Libya’daki bir patlamada yaşamını yitiren iki MİT mensubuyla ilgili haber ilk olarak 22 Şubat tarihinde Yeni Çağ gazetesinde yayımlanmış, ardından çeşitli yayın kuruluşları ve sosyal medyada da yer almıştı.

Ancak Odatv haber sitesi 3 Mart'ta Hülya Kılınç imzası ve "Sessiz Sedasız ve Törensiz Defnedilen Libya Şehidi MİT Mensubunun Cenaze Görüntülerine Oda Tv Ulaştı" başlığıyla cenaze töreniyle ilgili bir haber yayınladı.

Savcılık bunun üzerine TCK'nın 329'uncu maddesi gereğince yedisi gazeteci sekiz kişiye "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama” suçundan işlem başlatmıştı.

19 yıla kadar hapsi istenen sanıklar, hayatını kaybeden MİT mensuplarının "kimlik bilgilerini, fotoğrafları ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntülerinin bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde sosyal medya ve yazılı basın üzerinden ifşa etmekle" suçlanıyordu.

Beş gazeteciye hapis cezası

Bugünkü duruşmada Terkoğlu ve Ekinci, MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan beraat ederken, Keser, Çelik ve Ağırel istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Pehlivan ve Kılınç da istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Pehlivan, Kılınç ve Ağırel’in tahliyesine karar verirken yine Ağırel, Çelik ve Keser’in adli kontrol uygulamaları da kaldırıldı. Gazeteci Erk Acarer’in dosyası ise ayrıldı.

Deniz Barış Narlı / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

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