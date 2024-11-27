HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MİT'den PKK'ya operasyon! Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

MİT'den PKK'ya operasyon! Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.11.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın sözde Sincar İstihbarat Sorumlusu Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed'i Irak’ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'den PKK'ya operasyon! Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

MİT’in istihbari çalışmaları neticesinde, Sadiye Muhammed Ahmed’in PKK/KCK’nın Sincar’daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi. MİT’in hedef listesine alınan Sadiye Muhammed Ahmed’in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi.

WhatsApp Image 2024-11-27 at 15.58.28

Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil’e rapor vermek ile görevliydi.

WhatsApp Image 2024-11-27 at 15.58.26 (3)

Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed’e operasyon kararı alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı ve Sadiye Muhammed Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

2001 YILINDA PKK'YA KATILDI

Hevi kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, PKK’ya 2001 yılında katıldı. Sadiye Muhammed Ahmed, örgüte katılmasından bu yana Suriye’de muhtelif bölgeler ile Irak’ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK’nın Mahmur Kampı Dış İlişkiler Sorumluluğunu yürüttü.

WhatsApp Image 2024-11-27 at 15.58.26 (2)

PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed, son olarak PKK/KCK’nın Sincar İstihbarat Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

WhatsApp Image 2024-11-27 at 15.58.26

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba yanıt!

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba yanıt!

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.