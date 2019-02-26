MİT'e 2018'de ihbar yağdı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, teşkilatın "www.mit.gov.tr" internet adresi, 2018'de bir milyonun üzerinde ziyaretçi tarafından tıklandı.

Siteyi ziyaret edenler, MİT'e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ BAŞARI İHBARLARA YANSIDI

Başvurular ciddiyetle incelemeye alındı, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda ihbarlardan 6 bini işleme alınarak ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıldı ve operasyona dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatılırken PKK ve DEAŞ'ın yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmalarına ağır darbeler indirildi.

Kuruma gelen ihbar sayısında bir önceki yıla göre azalmanın olması dikkati çekti. Başarılı operasyonlarla örgütlerin zayıflamasının ihbar sayısının azalmasına neden olduğu belirtildi.

MİT HAKKIMDA BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR MU?

Olağanüstü Hal sonrası yasal düzenlemeyi içeren, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesine yeni fıkralar eklendi.