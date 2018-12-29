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MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 13:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; MİT, yurt dışında aranan FETÖ mensubu öğretmen Mehmet Gelen'i Azerbaycan'da yakaladı. Çok gizli bir şekilde yürütülen operasyonun nefes kestiği belirtilirken, MİT Gelen'i Türkiye'ye getirdi.

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden MİT, hakkında arama kararı bulunan Gelen'i takibe aldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan Gelen'in sahte pasaportla Belarus'a girmeye çalışırken yakalandığı belirlendi.

MİT Başkanlığı, Belarus'un yasal işlemlerden sonra Azerbaycan'a iade ettiği FETÖ'cü öğretmen Gelen'i başarılı bir operasyonla yakaladı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye getirildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan öğretmen FETÖ mit Son dakika Mehmet Gelen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Burasına çok dikkat edelim "öğretmen Mehmet Gelen" kendisi bir TÜRK. Onu kim yakalıyor, başka bir TÜRK! Kazanan kim? Biz değiliz! Kaybeden ki? İşte o biziz! Ne zamandan beri bu şekilde kaybetmeye devam ediyoruz? Çoooook uzun yıllardır. Bunu bazen sağ sol diyerek, bazen başörtüsü diyerek, bazen Kürt Türk diyerek, şimdi de fetö diyerek hep kaybediyoruz. Peki bu durum hep böyle mi gidecek? Sıkılmadık mı hâla kaybetmekten? Bizler, neden birbirimizden bu kadar nefret edecek bişeyler buluyoruz her zaman? Neden birbirimizi sevemiyoruz? Neden başkaları yerine kendimizle uğraşıp duruyoruz?
sadece gariban öğretmene gücünüz yeter sonrada büyük marifet miş gibi son dakika haber yaparsınız MİT çok delikanlıysanız adil öksüzü zekeriya öz diğer büyük başları kaldırın bakalım maça nız yiyorsa
"Ne istediler de vermedik."Cümlesi aklıma geliyor.Baştan sıkı tutup uyaranları dinleseydin akp bunlar başımıza gelmezdi.Bu cemaatlerin hepsi tehtid ülkeye.
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