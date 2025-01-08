HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MİT gençlerin yeni kariyer umudu oldu! 44 bin 867 kişi iş başvurusunda bulundu

MİT gençlerin yeni kariyer umudu oldu! 44 bin 867 kişi iş başvurusunda bulundu

08.01.2025 16:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, özellikle gençlerin kariyer tercihleri arasında önemli yer tutmaya başladı. Teşkilata geçen yıl, büyük çoğunluğu 20-30 yaş arasında 44 bin 867 kişi kariyer başvurusunda bulundu. Başvuru yapanların büyük çoğunluğunun lisans eğitimlerini tamamlamak üzere olan gençler olduğu tespit edildi. 2023 yılında ise MİT'e bu sayı 22 bin 42 kişi iş başvurusu yapmıştı.

MİT gençlerin yeni kariyer umudu oldu! 44 bin 867 kişi iş başvurusunda bulundu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT Başkanlığına 2024 yılında 111 bin 425 ihbarda bulunuldu. İhbar sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 21 bin azaldı. MİT’e yapılan ihbarların özellikle FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik olduğu, niteliksiz ihbarların sayısında da azalma olduğu tespit edildi.

thumbs_b_c_52b8ba7973818a6706f5141a41e437c5

MİT'İN SİTESİNİ 5 MİLYON 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

"www.mit.gov.tr" internet sitesini ziyaret edenlerin sayısı da arttı. Bir yıl önce MİT’in internet sitesi tasarımındaki ve içeriğindeki değişiklikler ile ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre neredeyse iki kat arttı. MİT’in internet sitesi, 2024 yılında 5 milyon 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Teşkilat’ın internet sitesinde en çok ilgi çeken bölümler kariyer alanları, özgeçmiş gönderme ile Akademi ve “Nasıl Yardım Edebilirsin?” oldu. Ziyaretçilerin yoğun olarak tıkladığı “Nasıl Yardım Edebilirsin?” üzerinden Teşkilata terör örgütleri, kaçakçılık gibi birçok konuda ihbar yapıldı.

thumbs_b_c_ccad795f16ce39439d1091a64649f593

Yapılan her ihbar tek tek incelendi. Elemeye tabi tutulan ihbarlardan 2 bin 310’unun FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili olduğu tespit edildi. İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

YABANCI DİLDE ÇOK SAYIDA İHBAR GELDİ

2024 yılında MİT’e yabancı dilde ihbar yapılmaya da devam edildi. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde toplam 5 bin 163 ihbar yapıldı. En çok İngilizce ihbar yapılırken, ikinci sırada Arapça ihbarlar yer aldı.

2024 YILINDA 44 BİN 867 KİŞİ MİT'E BAŞVURU YAPTI

Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, casus operasyonları, Türkiye’nin diplomatik ilişkilerde Teşkilat’ın yer aldığı başarılı roller özellikle 20-30 yaş arası gençlerin kariyer tercihleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yer almasını sağladı. 2024 yılında MİT’e 44 bin 867 kişi kariyer başvurusunda bulundu. Başvuru yapanların büyük çoğunluğunun lisans eğitimlerini tamamlamak üzere olan gençler olduğu tespit edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
MİT milli istihbarat teşkilatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

Resmen açıklandı! TFF'den 'yabancı VAR' kararı

Resmen açıklandı! TFF'den 'yabancı VAR' kararı

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

13 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı

13 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.