MİT gençlerin yeni kariyer umudu oldu! 44 bin 867 kişi iş başvurusunda bulundu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT Başkanlığına 2024 yılında 111 bin 425 ihbarda bulunuldu. İhbar sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 21 bin azaldı. MİT’e yapılan ihbarların özellikle FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik olduğu, niteliksiz ihbarların sayısında da azalma olduğu tespit edildi.

MİT'İN SİTESİNİ 5 MİLYON 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

"www.mit.gov.tr" internet sitesini ziyaret edenlerin sayısı da arttı. Bir yıl önce MİT’in internet sitesi tasarımındaki ve içeriğindeki değişiklikler ile ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre neredeyse iki kat arttı. MİT’in internet sitesi, 2024 yılında 5 milyon 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Teşkilat’ın internet sitesinde en çok ilgi çeken bölümler kariyer alanları, özgeçmiş gönderme ile Akademi ve “Nasıl Yardım Edebilirsin?” oldu. Ziyaretçilerin yoğun olarak tıkladığı “Nasıl Yardım Edebilirsin?” üzerinden Teşkilata terör örgütleri, kaçakçılık gibi birçok konuda ihbar yapıldı.

Yapılan her ihbar tek tek incelendi. Elemeye tabi tutulan ihbarlardan 2 bin 310’unun FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili olduğu tespit edildi. İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

YABANCI DİLDE ÇOK SAYIDA İHBAR GELDİ

2024 yılında MİT’e yabancı dilde ihbar yapılmaya da devam edildi. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde toplam 5 bin 163 ihbar yapıldı. En çok İngilizce ihbar yapılırken, ikinci sırada Arapça ihbarlar yer aldı.

2024 YILINDA 44 BİN 867 KİŞİ MİT'E BAŞVURU YAPTI

Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, casus operasyonları, Türkiye’nin diplomatik ilişkilerde Teşkilat’ın yer aldığı başarılı roller özellikle 20-30 yaş arası gençlerin kariyer tercihleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yer almasını sağladı. 2024 yılında MİT’e 44 bin 867 kişi kariyer başvurusunda bulundu. Başvuru yapanların büyük çoğunluğunun lisans eğitimlerini tamamlamak üzere olan gençler olduğu tespit edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır