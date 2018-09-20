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MİT gizli yapılan özel hattı deşifre etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 07:49 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, yöneticilerine ulaşmak için ABD’li ve İngiliz bilişim uzmanlarına özel bir hat kurdurdu. Bu hattan canlı yayın yapan FETÖ elebaşı, sözde yöneticilerine görüntülü olarak talimatlar verdi.

MİT gizli yapılan özel hattı deşifre etti!

Son dönemde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza atan MİT, FETÖ’nün yeni bir haberleşme ağını deşifre etmeyi başardı.

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, FETÖ'nün ABD ve İngiltere’de saklanan bilişim uzmanlarına şifreli bir kanal kurdurttuğu ortaya çıktı. Bu kanaldan teröristbaşı Gülen, 5 Ağustos 2018 günü sözde yöneticilerine görüntülü olarak talimatlar vererek, örgütten ayrılmak ve Türkiye'ye dönmek isteyenleri tehdit etti. Habere göre, teröristbaşı Gülen, örgüt üyelerine bulundukları ülkelere uyum sağlayarak, kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalışmaları talimatını da verdi.

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Anahtar Kelimeler:
mit FETÖ Fetullah Gülen ABD ingiltere

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