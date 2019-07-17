MİT görevlisi olduğunu söyleyerek 300 bin lira dolandırdı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak D.Ç.'yi (75), 300 bin TL dolandırdığı iddia edilen M.A. gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, D.Ç.'nin bir süre önce tanıştığı M.A. tarafından 300 bin TL dolandırıldığı ihbarını aldı. Soruşturma başlatan ekipler, takibe aldıkları M.A.'nın kendisini 'MİT'in A Takımı'nda çalışıyorum' diyerek, tanıttığını belirledi. Dolandırmak istediği kişilere MİT görevlisi olduğunu, bunu gizlemek için de plastik fabrikası bulunduğunu söylediği ortaya çıkan M.A., Tekkeköy'de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

