MİT haberi davası: Altı gazeteci hakim karşısına çıkıyor

Hazırlanan iddianameye göre 6’sı tutuklu 8 gazetecinin, “devletin güvenliğine ve iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla beşer yıldan 10’ar yıla kadar hapsi isteniyor. Yine gazeteciler hakkında “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlamasıyla dörder yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Suçlamalar Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 329/1. maddesi ve MİT Kanunu’nun 27. maddesine dayandırılıyor.

13 Nisan’da İnfaz Yasası’na eklenen madde ile MİT Yasası'na muhalefet suçları infaz indirimi kapsamı dışına çıkarıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan gazetecilere tahliye yolu kapandı. Altı gazeteci, Covid-19 salgınına rağmen 100 günü aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde.

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın avukatı Serkan Günel’e göre iddianamede suçlamalara ilişkin somut bir gerekçe yer almıyor. Günel, “İddianame birbirini hiç tanımayan insanların planlı ve koordineli bir eylem dahilinde MİT mensuplarını ifşa etme gayretinde olduğuna suçlama olarak yer veriyor. Ancak buna ilişkin hiçbir irtibat, hiçbir somut birliktelik ortaya koyabilmiş değil” diyor.

Haberin Var mı İnisiyatifi dün İstanbul Barosu’nda dava hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan tutuklu gazetecilerin avukatları, dosyada hiçbir sanıkla ilgili suç oluşmadığını belirterek ‘gazeteciler derhal serbest bırakılmalı’ çağrısı yaptı.

Ölen MİT mensubuna ilişkin bilgiler, suçlama konusu yapılan haberler yayınlanmadan önce, sosyal medya paylaşımlarına da yansımıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Şubat’ta “Libya’da birkaç şehidimiz var” açıklamasını yaparken, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, 24 Şubat’taki Meclis konuşmasında, Libya’daki saldırı ve MİT mensupları hakkında bilgiler vermişti.

Haberde yer alan bilgilerin daha önce ifşa edilen bilgiler olduğunu vurgulayan Günel, iddianamede suç yaratılmaya çalışıldığı görüşünde. “Dört paragraflık bir haber. Ortada tek bir eylem var ama bundan yaratılmış iki suç var” diyen Günel, haberin yapılış amacının tamamen bir cenazeyi haberleştirmek olduğunu, haberde MİT mensubunun soyadının gizlendiğini, görevine veya ailesine ilişkin devlet sırrı niteliğinde hiçbir bilginin verilmediğini söylüyor.

‘Siyasi bir dava daha'

Hülya Kılınç'ın avukatı Onur Cingil de dosyanın ‘sırf gazetecileri tutuklamak için’ hazırlandığını savunuyor. Cingil, “Türkiye’deki siyasi davalar tarihine bu dosya ile bir taş daha konuldu. İddianamede cenaze ile başlayan olayı kimin ifşa ettiği sarmalının içinde dönüp durulmuş, en sonunda da sanki herkes bunu ilk ifşa etmiş, 22 Şubat’ta tweet atan da, 4 Mart’ta haber yapan da bu işin sorumlusu olarak gösterilmiş” diye konuşuyor.

Tutuklu gazetecilerin yanı sıra Manisa Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci ve gazeteci Erk Acarer de sanıklar arasında yer alıyor. Yurtdışında yaşayan Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle yakalama kararı bulunuyor.