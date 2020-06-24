MİT haberi davasında 6 gazeteci hakim karşısında

Evin şöyle devam etti: "Meslektaşlarımız içeri atılırken asıl mesaj bizlere dışardaki gazetecilereydi. Görmeyin, duymayın, konuşmayın deniyor, üç maymunu oynamamız isteniyordu. Yalnızca Barış‘ları, Hülya‘yı, Aydın‘ı, Murat'ı, Müyesser'i değil bizleri de susturmak sindirmek korkutmak istiyorlardı." Evin, "Cezaevindeki meslektaşlarımız gibi bizler de susmadık çünkü her birimiz hakikatin peşindeyiz" dedi.

Duruşmanın yapıldığı Çağlayan Adliyesi önünde duruşma öncesi gazeteci Mehveş Evin yaptığı açıklamada, "Gazeteciler, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız benzerini yılardır gördüğümüz mesnetsiz suçlamalarla karşı karşıya. İçi boş bir iddianame ile 112 günden beri cezaevinde tutsaklar" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında Yeni Yaşam Gazetesi’nden Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Odatv’den Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve muhabir Hülya Kılınç ile Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklu yargılanıyor.

DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren sadece bu altı gazetecinin değil dün, bugün ve yarın toplam 20 ciavrında gazetecinin yargılanmasının devam ettiğini hatırlatarak, "Türkiye bir gazeteci hapishanesi durumunda. Sadece acı çekenler gazeteciler değil. Nerdeyse toplumun hangi kesimine dokunsanız bir ah sesi geliyor. Dün baroların yaşadığını gördük. Baro başkanlarının Ankara'ya sokulmadığını gördük. Avukatlar avukatlık yapamıyor iki avukat ölüm orucunda. İşçilerin kıdem tazminatları yok edilmeye çalışılıyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu yüzden gazetecilere baskı yapıyorlar. Bu yüzden gazetecileri yargılıyorlar, bu yüzden tutukluyorlar. Gerçekler duyulmasın hakikat topluma ulaşılmasın istiyorlar. Ama bu ülkede görevini yapan gazeteciler var. Herşeye rağmen hakikati topluma aktarmaya, gazetecilik yapmaya çalışıyor. Onlarla birlikteyiz."

Salgına rağmen cezaevindeler

13 Nisan’da İnfaz Yasası’na eklenen madde ile MİT Yasası'na muhalefet suçları infaz indirimi kapsamı dışına çıkarıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan gazetecilere tahliye yolu kapandı. Altı gazeteci, Covid-19 salgınına rağmen 100 günü aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde.