MİT ile emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan DEAŞ’lılar hakkında dava açıldı

Ankara’da terör eylemi için keşif yaptıkları tespit edilen ve MİT ile emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan DEAŞ üyesi iki terörist hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Anvar Elmusa Elhayal’ın cep telefonunda Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili görüntüler ile askeri amaçla kullanılan konum belirleme programının çıktığı belirtildi. MİT ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda DEAŞ mensubu iki teröristin, Ankara’da terör eylemi yapmak için keşif ve istihbarat çalışması yaptığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ’lı kardeşler Amir Rakan Elmusa Elhayal ve Anvar Elmusa Elhayal’ı gözaltına aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iki sanık hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan Aydoğan tarafından düzenlenen ve Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Anvar Elmusa Elhayal’ın, DEAŞ’ın Suriye’de etkin olduğu dönemde örgütte üst düzey sorumlu olduğunun belirlendiği, 2017’de eylem yapılacak yerlerin tespiti için keşif amacıyla Türkiye’ye gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Telefonundan Viyana saldırganının görüntüleri çıktı

Sanık Anvar Elmusa Elhayal’in telefonunda yapılan incelemede, Kasım 2020’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen ve 4 kişinin ölümü 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili görüntülerin bulunduğu belirlendi. Telefonda, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ebu Ducane El Albani Kujtim Fejzulai’nin fotoğraflarının yer aldığı, fotoğrafların Telegram adlı program aracılığıyla gönderildiği tespit edildi. Yine telefonda çıkan 44 saniyelik videonun örgütün yayın organı tarafından yayınlanan görüntü olduğu, videoda saldırıyı gerçekleştiren teröristin, DEAŞ’ın sözde lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi’ye biat yemini yaptığının anlaşıldığı aktarıldı.

Telefonuna konum belirleme programı yüklemiş

Anvar Elmusa Elhayal’ın telefonunda değişik koordinatlara ait fotoğrafların yer aldığı kaydedilen iddianamede, bu fotoğrafların örgütün kullandığı "Atak Civilian" adlı konum belirleme programından indirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Elhayal’ın örgüt adına edinmiş olduğu program aracılığıyla keşif faaliyetleri yaptığı, yapmış olduğu keşif faaliyetlerini derleyerek telefonuna yüklediği ve örgütün üst düzey elebaşlarına gönderdiği ifade edildi. Elhayal’ın Avusturya saldırısını düzenleyen teröristle de bağlantılı olduğu belirtilerek, yakalanmaması halinde Ankara’da benzer bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinin olduğu vurgulandı.