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MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

Adana'da, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevlisi olarak tanıtıp, Esma İ. (65) ve Muzaffer İ. (70) çiftini 65 bin liralık altınlarını alarak, dolandıran Muzaffer A. (31), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Muzaffer A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Telefonla Cumali İ.'yi arayan Muzaffer A., kendisini "MİT Başkanlığı görevlisiyim" diye tanıttıktan sonra gizli soruşturma yürütüldüğü ve kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin elinde olduğu yalanını söyleyip, evden çıkmasını istedi. Cumali İ. evden ayrılınca Muzaffer A., bu kez Esma İ.'yi telefonla arayarak, "Kocan şu anda emniyette, sorguda. Evde ne kadar altın ve para varsa bize vereceksin. Parmak izi incelemesi yapıp, size tekrar vereceğiz" dedi. Panikleyen Esma İ., evdeki 65 bin liralık altınları poşete koyarak, kendisine söylenilen yere götürüp, bekleyen kişiye verdi. Bir süre sonra eve gelen Cumali İ., telefonda kendisine söylenilenleri eşine anlatınca Esma İ. de altınları poşet içinde, sokağın köşesinde birine verdiğini söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan çift, polise giderek, şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcının kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 100 güvenlik kamerasının 50 saatlik kaydını izleyerek, dolandırıcının taksiyle sokağın başına geldiğini, altın dolu poşeti aldıktan sonra tekrar aynı taksiye binip, uzaklaştığını gördü. Taksinin plakasını belirleyen ekipler, kısa sürede de dolandırıcı Muzaffer A.'nın adresini tespit etti. Muzaffer A., oturduğu eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Muzaffer A., güvenlik kamerası görüntüleri izletilince suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mit dolandırıcı

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