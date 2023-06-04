MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor? Sosyal medya hesabındaki o detay gündem yarattı

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede iki isim dışındaki tüm bakanlar değişti. Açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı'ndaki değişim dikkat çekti. MİT Başkanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boşalan bakanlık koltuğuna oturdu.

MİT'İN YENİ BAŞKANI İBRAHİM KALIN MI OLACAK?

Fidan'dan boşalan müsteşarlık koltuğuna hangi ismin getirileceği merak konusu olurken, Ankara kulisleri hareketlendi. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın MİT'in yeni başkanı olacağı konuşulmaya başlandı.

PROFİL RESMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kalın'ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirmesi dikkat çekti.

KALIN'DAN YENİ KABİNE SONRASI AÇIKLAMA

Öte yandan yeni kabinenin açıklanmasının ardından Kalın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi hayırlı olsun. Bakanlarımıza başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum.

Bir önceki kabinede görev alan bakanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ülkemiz ve milletimiz için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam."