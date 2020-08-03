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  4. MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin gri listede aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi

MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin gri listede aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

MİT'in 30 Temmuz'da Şırnak Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 PKK/KCK'lıdan birinin, "gri liste"de aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi.

MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin gri listede aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi

MİT'in 30 Temmuz'da Şırnak Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 PKK/KCK'lıdan birinin, "gri liste"de aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi.

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AA

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