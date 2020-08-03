MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin gri listede aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi

M\u0130T'in 30 Temmuz'da \u015e\u0131rnak Gabar k\u0131rsal\u0131nda etkisiz hale getirdi\u011fi 4 PKK\/KCK'l\u0131dan birinin, "gri liste"de aranan Seyithan Acay oldu\u011fu belirlendi.\nDetaylar geliyor...\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!Y\u00fcrek yakan an! O\u011flunu \u00f6p\u00fcp u\u011furlad\u0131K\u0131r, sokak ve k\u00f6y d\u00fc\u011f\u00fcnleri i\u00e7in al\u0131nan koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri