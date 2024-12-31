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MİT Irak'ta düğmeye bastı: Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz!

31.12.2024 10:11
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MİT'ten Irak'ta kritik operasyon! Terör örgütü PKK/KCK Irak/Gare alanı sözde sorumlularından “Kurtay Batman” kod isimli Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT Irak'ta düğmeye bastı: Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz!

MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir’in 2021-2022 yıllarında Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra takip ettiğini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK’lı Demir’in 2023 yılından itibaren Irak/Gare’de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi. MİT, hedefindeki terörist için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi ve yakın takibe aldı. Demir’in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisi de edinildi. Demir’e operasyon kararı alınarak en uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gare alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gare’de nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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SÖZDE SORUMLULAR ARASINDA GÖREV ALIYORDU

Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015’te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye’de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak’ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekat bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak/Gare alanı sorumluları arasında görev alıyordu.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
terörist MİT
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