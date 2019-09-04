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MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste’deki terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 22:15 | Son Güncelleme

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste’de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılagaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

MİT-Jandarma ortak operasyonuyla Gri Liste’deki terörist öldürüldü

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste’de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılagaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

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