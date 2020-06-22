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'MİT kumpası' davası için mahkemeden flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

'MİT kumpası' davası için mahkemeden flaş karar

FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

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AA

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