'MİT kumpası' davası için mahkemeden flaş karar

FET\u00d6'n\u00fcn "M\u0130T\u00a0kumpas\u0131"na ili\u015fkin 14'\u00fc tutuklu 15'i firari 34 san\u0131\u011f\u0131n yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada, mahkeme duru\u015fmalar\u0131n kapal\u0131 yap\u0131lmas\u0131na karar verdi.\nDetaylar geliyor...\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bursa'da sel felaketi! \u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 y\u00fckseliyor, Bakan Soylu afet b\u00f6lgesinde28 bin ki\u015fi i\u00e7in idari tedbir karar\u0131 kald\u0131r\u0131ld\u0131\u00c7ankaya Belediyesi\u2019nden sat\u0131l\u0131k daire ve arsa ilan\u0131!