"MİT kumpası" davasında karar

Mahkeme heyeti, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2009'da Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Türk hükümetiyle PKK arasında Oslo'da yürütülen görüşmelere ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı 13 Eylül 2011'de Dicle Haber Ajansında yayınlanmış, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, hem İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la hem PKK'lılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve "özel temsilcisi" sıfatıyla görüştüğü bildirilmişti.

7 Şubat 2012'de Fidan, eski müsteşar Emre Taner, eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ve üç MİT çalışanı, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış, 8 Şubat'ta 22 kişi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Erdoğan ve MİT görevlileri hakkında 18 sayfalık dilekçeden oluşan suç duyurusunda bulunulmuştu.

Erdoğan "Ben gönderdim" demişti

Fidan'ın ifade vermesi 17 Şubat'ta TBMM'den geçirilen MİT Kanunu ile engellenmiş, kanunla Fidan'ın ve diğer MİT mensuplarının görevleri kapsamındaki konularla ilgili ifade vermesi Başbakanlık iznine bağlanmıştı. Erdoğan 12 Nisan'da yaptığı açıklamada MİT Müsteşarı Fidan'ı Kürt meselesiyle ilgili kendisinin görevlendirdiğini belirterek "Oslo'ya da İmralı'ya da ben gönderdim. O benim sır küpüm" açıklamasını yapmıştı.