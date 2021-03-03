HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "MİT kumpası" davasında karar

"MİT kumpası" davasında karar

03.03.2021 13:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Oslo'da PKK ile görüşmeler yürüten MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması davasında on sanık ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, PKK ile yürütülen görüşmeler nedeniyle ifadeye çağrılması olayıyla ilgili "7 Şubat MİT Kumpası" davasında karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan, davada tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "FETÖ'nün emniyet mahrem imamları" olmakla suçlanan Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan hakkında tutuklama kararı verildi.

Oslo ve çözüm süreci

2009'da Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Türk hükümetiyle PKK arasında Oslo'da yürütülen görüşmelere ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı 13 Eylül 2011'de Dicle Haber Ajansında yayınlanmış, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, hem İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la hem PKK'lılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve "özel temsilcisi" sıfatıyla görüştüğü bildirilmişti.

7 Şubat 2012'de Fidan, eski müsteşar Emre Taner, eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ve üç MİT çalışanı, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış, 8 Şubat'ta 22 kişi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Erdoğan ve MİT görevlileri hakkında 18 sayfalık dilekçeden oluşan suç duyurusunda bulunulmuştu.

Erdoğan "Ben gönderdim" demişti

Fidan'ın ifade vermesi 17 Şubat'ta TBMM'den geçirilen MİT Kanunu ile engellenmiş, kanunla Fidan'ın ve diğer MİT mensuplarının görevleri kapsamındaki konularla ilgili ifade vermesi Başbakanlık iznine bağlanmıştı. Erdoğan 12 Nisan'da yaptığı açıklamada MİT Müsteşarı Fidan'ı Kürt meselesiyle ilgili kendisinin görevlendirdiğini belirterek "Oslo'ya da İmralı'ya da ben gönderdim. O benim sır küpüm" açıklamasını yapmıştı.

"MİT kumpası" davasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çözüm Süreci'nde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstererek, 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde kumpas kurguladıkları" belirtilmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldıSağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı
Duhan suresinin anlamı ve faziletleriDuhan suresinin anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! 'Dinamik Denetim Modeli' yarın başlıyor

260 bin personelle yarın başlıyor

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Son bölüm izle! Son bölümde ne oldu?

EDHO son bölümde ne oldu?

Naci Bostancı'dan kritik 'HDP' açıklaması

HDP kapatılacak mı? AK Parti'den flaş açıklama!

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.