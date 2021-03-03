HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘MİT Kumpası’ davasında karar

‘MİT Kumpası’ davasında karar

03.03.2021 13:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ’nün MİT Kumpası’na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

FETÖ’nün MİT Kumpası’na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 10 sanığı ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 7 Şubat 2012’deki ‘MİT Kumpası’na ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıkların son savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yurt Atayün ile diğer sanıklar Kazım Aksoy, Ayhan Albayrak, Nuh Mehmet Damgacı, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılıçarslan’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan sanıklar Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan ve Ayhan Albayrak’ın ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ayrı ayrı 9’ar yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmedildi.
Mahkeme sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Sanıklar Oğuzhan Ceylan, Erkan Ünal, Veli Tuluy, Fazıl Adnan İzgi’nin ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılmalarına hükmedildi.
Sanıklar Nazım Barış Çağçağ, Beyti Kesim, Murat Saraçoğlu, Hasan Erşen, Ömer Faruk Topuz, Hakan Kemal İmir ve İsmail Murat Çağatay’ın ‘zimmet’, ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘banka zimmeti’ suçlarından beraat etmesine karar verildi. Sanıklar Fethi Çalık ile Serdal Can hakkında ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmedildi. Sanıklar Fethi Çalık, Deniz Bozkurt, Serdal Can, Celal Levent Sadıkoğlu, Yaşar Akgün ve Yusuf Adıgüzel’in zincirleme şekilde ‘zimmet’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklamasıNuman Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması
Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yoluMinecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! 'Dinamik Denetim Modeli' yarın başlıyor

260 bin personelle yarın başlıyor

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Son bölüm izle! Son bölümde ne oldu?

EDHO son bölümde ne oldu?

Naci Bostancı'dan kritik 'HDP' açıklaması

HDP kapatılacak mı? AK Parti'den flaş açıklama!

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.