‘MİT kumpası’ davasında mütalaa

MİT Başkanı Hakan Fidan ile bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin 18 sanığın yargılandığı ‘MİT kumpası’ davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasına ilişkin 10’u tutuklu 18 sanığın yargılandığı ‘MİT kumpası’ davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonunda kapalı olarak görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıklardan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Erkan Ünal ve Ayhan Albayrak’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte düzenlemek’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ile ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep eden savcılık, sanıklar Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy’un ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanık Aykut Güçlü’nün ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan, diğer sanıklar Musa Betin, Sebahattin Kaplan, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan’ın ise ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ ve ‘resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek’ suçlarından beraatlerini talep etti.