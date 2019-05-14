MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar: Başbakan narkozun etkisindeyken gözaltına alacaklardı

Şüpheli Ercan Gün hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelinin, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini, örgütle herhangi bir irtibatının olmadığını, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ mensuplarınca 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT görevlisinin kumpas kurularak ifadeye çağrılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ercan Gün hakkında iddianame hazırlandı.

Şüpheli Gün'ün ifadesinde kendisinin kullandığını beyan ettiği iki telefonda da ByLock bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin, programlardan birini 8 Kasım 2014 ile 4 Temmuz 2015 tarihleri arasında, diğerini ise 11 Ağustos 2014 ile 24 Eylül 2014 tarihleri arasında kullandığı bilgisi verildi.

Arşiv havuzunda yapılan aramada, şüpheli Ercan Gün'ün kullandığı telefon numarasıyla örgütün tepe yönetimi olarak adlandırılan grupla 100'ün üzerinde iletişim kaydının bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin kapatılan Feza Gazetecilik AŞ'de 2004-2007 yılları arasında SGK kaydının bulunduğu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında geliri ile orantısız olacak şekilde Bank Asya'daki hesabına 109 bin lira para yatırdığının tespit edildiği belirtildi.

"BAŞBAKANI DA GÖZALTINA ALMAYI PLANLAMIŞLAR"



FETÖ'nün "kamu görevi sıfatına bürünen mensupları" aracılığıyla 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT görevlisinin telefonla aranarak ifadeye çağrıldığı, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ameliyat saatine denk getirildiği aktarılan iddianamede, Başbakan'ın ameliyata geç girmesiyle kumpasın bozulduğu vurgulandı.