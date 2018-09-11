MIT Media Lab'de Gençler Daha İyi Bir Gelecek İçin Çalışıyor

Disiplinler arası bir araştırma laboratuvarı olan 'Media Lab'de, mevcut teknolojiler bir araya getirilerek, yeni buluşlar yapılması amaçlanıyor. Mühendislik, bilgisayar bilimleri, fizik, eğitim, müzik gibi farklı dallardan gelen öğrenciler, bu merkezde lisansüstü eğitim alıyor. Çalışmaların geniş bir yelpazede sürdürüldüğü merkezde, hareket edebilen akıllı projelerin yanısıra, sosyal kampanyalar da yürütülüyor. ‘Media Lab’, aynı zamanda öğrenme etkinliklerinde yapay zeka kullanımını arttırmak üzere yürütülen çalışmalara da evsahipliği yapıyor, yani bir anlamda çağı yakalıyor. İşte bu hedefle yola çıkan genç beyinler, hem bilime katkıda bulunuyor, hem de insanlığa hizmet ediyor. Buranın en önemli özelliğiyse yapılan araştırmaların yaratıcılık esasına dayanması. Önce, araştırılan konuların prototipleri tasarlanıyor. Gerçek hayata geçirildiğinde olabilecek aksaklıkları görmek için de tekrar tekrar testten geçiriliyor. Bu üniversiteyi ve merkezi farklı kılansa tüm bunların sevgiyle yapılıyor olması.

Akademik kariyerini MIT’de sürdüren Burak Gözlüklü bunu, “Bu enstititü, yaratma üzerine, geliştirme üzerine bir yer, tamamen bilim üzerine hatta mottosu el ve beyindir. Sadece beyin değil aynı zamanda el de. Yani çalışmak, üretmek, aynı zamanda düşünmek. Yani beyin. Bir de yeni olarak sevgiyi eklediler. Dolayısıyla kalbinizden geçen şeyi zihninizle birleştirerek onu üretmeniz.” sözleriyle doğruluyor. Merkezin bir başka özelliğiyse bir teknoloji üniversitesinin içinde olmasına karşın, sosyal projelere geniş yer ayırması. Genç yaşına rağmen bilim dünyasına adını altın harflerle yazdıran Türk fizikçi Canan Dağdeviren de yalnızca buluşlarıyla değil, sosyal etkinliklerle de burada ülke tanıtımına katkıda bulunuyor. 'Media Lab’de değişik etkinlikler yaptıklarını anlatanDağdeviren, "Mesela Türk kahvesi yapıyoruz, her ay farklı bir departmanı çağırıyoruz veya farklı bir grubu çağırıyoruz böylelikle hem kültürümüzü paylaşıyoruz hem de onlardan alabileceğimiz bilgileri öğreniyoruz.” diyor. Bilim aşkıyla yanıp tutuşan gençler kimi zaman ‘temiz oda’ olarak adlandırılan laboratuvarlarda saatler geçiriyor. Yine saatler süren toplantılar, yapılan görüşmeler, birbirini takip eden testler hep başarıya giden yolda atılan adımlar.