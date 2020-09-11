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MİT operasyonu ile Ukrayna’da yakalanan PKK/KCK üyesi İsa Özer İstanbul’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 01:07 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Milli İstihbarat Teşkilatı unsurlarınca (MİT) düzenlenen operasyonda yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi İsa Özer, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine teslim edildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, uzun süreden bu yana bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna’da olduğu belirlenen terörist İsa Özer’i, düzenlenen operasyon ile yakalamış ve Türkiye’ye getirmişti.MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanan örgüt üyesi, hava yoluyla İstanbul’a getirildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Milli İstihbarat Teşkilatı unsurlarınca (MİT) düzenlenen operasyonda yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi İsa Özer, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine teslim edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, uzun süreden bu yana bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna’da olduğu belirlenen terörist İsa Özer’i, düzenlenen operasyon ile yakalamış ve Türkiye’ye getirmişti.
MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanan örgüt üyesi, hava yoluyla İstanbul’a getirildi. PKK/KCK’nın yurtdışı yapılanmasında yer alan İsa Özer, akşam saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne baklı ekiplerce İstanbul Havalimanı’nda MİT mensuplarından teslim alınarak emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürülen örgüt üyesinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor. PKK/KCK üyesinin yarın gün içinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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