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MİT operasyonuyla 4 PKK'lı terörist Irak'tan Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatının PKK/KCK hedeflerine yönelik operasyonunda Sincar'da yakalanan 4 terörist, Irak'tan Türkiye'ye getirilerek TEM ekiplerine teslim edildi - Yakalananlar arasındaki V.K'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı belirlendi

MİT operasyonuyla 4 PKK'lı terörist Irak'tan Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar'da yakalanan 4 terörist, 18 Nisan'da Irak'tan Türkiye'ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye'de silahlı eğitim aldı.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten teröristlerin Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.

Teröristlerden V.K'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

V.K'nin, geçen ay Sincar bölgesinde Ezidi ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve PKK/KCK'nın tecavüz olayını örtbas amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
mit PKK/KCK

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