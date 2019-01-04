MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı tespit edilen Mehmet G., Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Devreye giren Türk güvenlik güçleri, Gelen’i 29 Aralık 2018'de yurda getirdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Mehmet G., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade vermesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mehmet G., mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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