MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen PKK’lı terörist tutuklandı

MİT’in operasyonuyla Irak’ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye’ye getirilen PKK üyesi “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, tutuklandı.
Irak’ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat’ta Türkiye’ye getirilen Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren Parım’ın, örgüt içindeki faaliyetleri ve tanıdığı örgüt mensupları hakkında bilgiler verdiği öğrenildi.
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Parım, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı.