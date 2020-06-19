MİT operasyonuyla yakalanan Sabri Dal ile ilgili çarpıcı detaylar

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’lı terörist Sabri Dal, bu gece saat 01.00'de MİT ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Irak'a kaçmak isterken yakalanan Dal ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Dal, 2000’li yılların başında PKK’nın şehir yapılanmasına katıldı. Örgüt adına faaliyet yürüttüğü 2004 yılında Cizre Belediyesi'nde işe girdi. 2013 yılına kadar belediyede görev yapan Dal, örgütsel faaliyetleri nedeniyle 3 kez cezaevine girip, çıktı. Cezaevinden çıktıktan sonra Cizre’de Hayri kod adıyla terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinde yer aldı. Cudi Dağı’nda faaliyet yürüten örgüt mensuplarından aldığı talimatlar doğrultusunda güvenlik korucusu Kamil Atak’ın da aralarında olduğu Cizre’de görevli güvenlik güçlerine yönelik muhtelif eylemlere katıldı. 2013’te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre’de şehit edildiği saldırıda yer aldı.

KANDİL’DEN GELEN TALİMATLA HAREKET ETTİ

2013 yılı Haziran ayında Şırnak’ın Uludere ilçesinden Irak’a kaçtı. Terör örgütü PKK’nın Haftanin ve Zaho kamplarında örgütsel eğitim aldı. Terör örgütü PKK/KCK’nın üst yönetiminin talimatıyla 2014 yılı Ağustos-Eylül aylarında kaçak yollardan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine geldi. CHP’li eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp öldürülmesi olayında yer aldı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Sabri Dal hakkında Şırnak 1. Ağır Ceza, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza ve Cizre Sulh Ceza mahkemelerinde “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, kasten adam öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davalarda arama kararları olduğu belirtildi.