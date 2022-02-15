HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak getirilmişti! Soruşturmada yeni gelişme

MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak getirilmişti! Soruşturmada yeni gelişme

15.02.2022 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak getirilmişti! Soruşturmada yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7131ae0e41d7321090e8d29258b4eb5c

TUTUKLU SAYISI 3 OLDU

Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin gözaltı süresi uzatılmıştı.

Şüpheli Bozkır da "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Böylece Hablemitoğlu suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

MİT OPERASYONUYLA GETİRİLMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abu Dabi'de Erdoğan onuruna yemekAbu Dabi'de Erdoğan onuruna yemek
İğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptıİğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı
Dikkat çeken ABD ve NATO açıklamasıDikkat çeken ABD ve NATO açıklaması
Anahtar Kelimeler:
MİT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

İğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı

Dünya bu haberi konuşuyor! "Rusya saldırı pozisyonuna geçti"

Dünya bu haberi konuşuyor! "Rusya saldırı pozisyonuna geçti"

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

ABD'den flaş Ukrayna hamlesi! Güvenlik endişeleri nedeniyle...

ABD'den flaş Ukrayna hamlesi! Güvenlik endişeleri nedeniyle...

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.