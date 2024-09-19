MİT, PKK/KCK’nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, istihbarat çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gara sorumlularından kod adı "Hogir Pirosi" olan Halil Yiğit'in Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini belirledi. Konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Yiğit, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE KARŞI EYLEMLERİ ORGANİZE ETTİ!

Şırnak kırsalında 2007'de örgütsel faaliyetlerine başlayan Yiğit, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen silahlı ve el yapımı patlayıcılı terör eylemlerine katıldı.

Hendek - Barikat olaylarında da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize eden Yiğit, 2018'de Suriye'de terör örgütü YPG bünyesinde faaliyet gösterdi. Yiğit, son olarak Irak'ın Gara alanında örgütsel faaliyet yürüttüğü öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır