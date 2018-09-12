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Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik’in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi.

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı.

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PLANLAMA VE ORGANİZASYON İTİRAFI

Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.

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"TÜRKİYE DEVLETİ ÇOK BÜYÜKTÜR, HESABINI SİZDEN SORACAK"

Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti.

Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

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MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.

Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi.

Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında "terörle kaynağında mücadele" amacıyla sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye’ye getirildi.

REYHANLI SALDIRISI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yusuf Nazik’in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu.

FETÖ'CÜ SAVCI RAPORU SÜMEN ALTI ETMİŞTİ

Öte yandan, patlama öncesinde MİT tarafından eyleme dair detay veriler içeren bilgi notunun o dönem Reyhanlı Savcısı olarak görev yapan FETÖ mensubu Özcan Şişman’a iletildiği ancak Şişman’ın söz konusu raporu sümen altı ederek patlamanın gerçekleşmesine neden olduğu da ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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