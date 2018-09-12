Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

PLANLAMA VE ORGANİZASYON İTİRAFI Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik’in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.

"TÜRKİYE DEVLETİ ÇOK BÜYÜKTÜR, HESABINI SİZDEN SORACAK"



Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti.

Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.

Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi.