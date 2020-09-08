MİT şehidini ifşa davası! Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel için istenen ceza belli oldu

Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada savcılık celse arasında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, OdaTV haber sitesinde yayınlanan ve sanık Hülya Kılınç tarafından kaleme alınan haberde, merhum MİT personelini kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını paylaşarak, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklayan ifadelere yer verildiği, cenaze görüntülerinde başka MİT personelinin de fotoğraflarına yer verilerek, deşifrelerine yol açıldığı kaydedildi. 19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan tutuksuz sanık Eren Ekinci ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer’in, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan 10’ar yıla, ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan ise 9’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

MÜTAALANIN DETAYLARI İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin olarak cumhuriyet savcısı tarafından celse arası sunulan mütalaada, suça konu paylaşımlarda ve aynı amaçla yayımlanan haberlerde yer alan bilgiler ve fotoğrafların önceden ifşa olmuş bilgiler olmadığına vurgu yapılarak, şehitlerin MİT mensubu olduklarının ilk olarak sanık Murat Ağırel tarafından sosyal medyada deşifre edildiği belirtildi. Ağırel’in söz konusu paylaşımlarından “case officer” vurgusu yapılarak MİT mensuplarının Libya’da yürüttükleri görevlerine ilişkin yabancı istihbarat birimlerince de anlaşılacak şekilde deşifre ediliği ifade edilen mütalaada, MİT mensubunun, MİT'teki görev ve pozisyonuyla ilgili bilgilerin de ilk defa firari sanık Erk Acarer tarafından "Mesela ... (isim açık yazılarak) kim midir? MİT Daire Başkan Yardımcısı..." şeklindeki tweetle sosyal medya üzerinden deşifre edildiği aktarıldı. Mütalaada, şehitlerin MİT mensubu olduklarına, kimlik bilgilerine, fotoğraflarına ve görevlerine ilişkin bilgilerin, ilk olarak sanıklar Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik’in sorumlu yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olduğu Yeni Yaşam isimli gazete ve aynı gazetenin internet sitesi üzerinden yayınlandığı vurgulanarak, bu şekilde MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklandığı, yayıldığı ve MİT mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanları ile birlikte ifşa edildiği ifade edildi.

Oda Tv’de 3 Mart 2020’de yayımlanan MİT mensuplarının deşifre edildiği yargılamaya konu haberde de, şehit MİT mensubunun cenaze töreninden gizlice çekilen görüntüler elde edilerek ilk defa "ODATV.COM" baskısıyla yayımlandığı, MİT mensubu şehidin kimlik bilgileri, ailevi bilgileri ve MİT Başkanlığındaki görevine ilişkin bilgilerle birlikte cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntülerine yer verildiği aktarılan mütalaada şu değerlendirme yapıldı: "MİT’in 4 Mart tarihli suç duyurusu yazısında da 'Mezkur haberde paylaşılan cenaze görüntülerinde merhum dışında başka MİT personelinin de fotoğraflarına yer verilerek deşifrelerine yol açıldığı’ belirtilmiştir. Sanıkların eylemleri zaten ifşa olmuş bilgilerin tekrar paylaşılmasından ibaret sıradan bir eylem olmayıp, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının faaliyetlerinin ve MİT mensuplarının bir plan dahilinde koordineli şekilde deşifre edilmesi, MİT’in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklanması, yayınlanması, yayılması ve MİT mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanlarıyla birlikte ifşa edilerek MİT mensuplarının hem kişisel hem de ailelerinin can güvenliklerinin tehlikeye atılması eylemidir.”

MİT’in, Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve ilgili kanunlar uyarınca faaliyetlerini gizli olarak yürüttüğü, Libya'da faaliyet yürüten MİT Başkanlığının Şubat 2020'de şehit düşen teşkilat mensuplarının kimlik bilgileri ile ilgili kanun maddeleri uyarınca yetkili merciler tarafından kamuoyuna açıklanmayarak gizli tutultulduğu bilgisine yer verilen mütalaada, "İddianameye konu eylemi gerçekleştiren sanıklar tarafından MİT'in yurt dışı görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri ve 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’nun ilgili hükümlerine rağmen şehit MİT mensuplarının kimlik bilgileri, fotoğrafları ve cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının görüntüleri bir plan dahilinde, sistematik ve koordineli biçimde Twitter isimli sosyal medya hesapları ile bir kısım gazete ve internet siteleri üzerinden ifşa edilmiştir." ifadesi kullanıldı. İLK DEFA AĞRIEL DEŞİFRE ETTİ Mütalaada, sanıklardan Murat Ağırel'in Yeniçağ gazetesi yazarı olduğu, şehit düşen MİT Başkanlığı mensuplarının kimlik bilgileri ilgili kanun maddeleri uyarınca yetkili merciler tarafından kamuoyuna açıklanmayarak gizli tutulmasına rağmen sanığın, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlar ile devletin gizli kalması gereken bilgileri ve şehit MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, fotoğraflarını Twitter sosyal medya hesabından ifşa ettiği vurgulandı.

Sanık Ağırel tarafından MİT mensuplarının kimlik bilgileri, fotoğrafları, mesleki konum ve unvanları ile birlikte ilk defa deşifre edildiği, suça konu paylaşımdan önce Libya'da askerlerin şehit olduğuna dair haberlerin sosyal medyada dolaşıma girdiği anlatılan iddianamede, sanık tarafından yapılan ifşa eyleminden birkaç gün öncesinde şehitlerin MİT mensubu olduğu bilinmeksizin ve beyan edilmeksizin bir kısım paylaşımların yapıldığı tespit edilmişse de söz konusu paylaşımların hiçbirinde şehitlerin MİT mensubu olduğuna yönelik herhangi bir ibare veya ima bulunmadığı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduklarının belirtildiği ifade edildi. ERK ACARER'LE AYNI ANDA PAYLAŞMIŞ Sanıklardan Erk Acarer’in Birgün gazetesi yazarı olduğu, hakkında farklı mahkemelerde açılan davalarda yakalama kararları bulunduğu bildirilen mütalaada, sanık Acarer'in, sanık Murat Ağırel ile eş zamanlı olarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladığı aktarıldı.

Mütalaada, şehit MİT mensubunun açık kimlik bilgilerini, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığındaki görev ve konumu ile birlikte deşifre eden Acarer’in, şehidin MİT Başkanlığındaki görevi boyunca yürüttüğü faaliyetleri ve şehidin yürüttüğü faaliyetlerde birlikte görev aldığı diğer MİT mensuplarının faaliyetlerini ifşa etme özel kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydedilerek, "MİT mensubunun, MİT’deki görev ve konumunun ilk defa sanık tarafından sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte sanığın, MİT mensuplarının görev ve konumunu deşifre ederek ailesinin can güvenliği ile birlikte, MİT Başkanlığındaki görevi boyunca yürüttüğü faaliyetleri ve yürüttüğü faaliyetlerde birlikte görev aldığı diğer MİT mensuplarının ve ailelerinin can güvenliğini tehlikeye düşürmüştür." ifadesi yer aldı. Sanıklardan Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni sanık Mehmet Ferhat Çelik’in eylemlerine yer verilen mütalaada, Yeni Yaşam isimli gazetede ve aynı gazetenin "www.yeniyasamgazetesi1.com" isimli internet sitesinde, MİT mensuplarının kimlik bilgilerinin ve fotoğraflarının ifşa edilerek yayınlandığı ve MİT mensuplarının kimlik bilgilerinin, fotoğraflarının, görev ve konumlarıyla birlikte yazılı basında yayınlandığı, bu sebeple de sanıkların, yayımlanan haberlerden yasal olarak sorumlu oldukları kaydedildi.

FOTOĞRAFLARI HÜLYA KILINÇ TOPLADI Manisa'da yerel muhabir olan sanık Hülya Kılınç’ın, Manisa ili Akhisar ilçesinde defnedilen ve diğer MİT mensuplarının da katıldığı şehit MİT mensubunun cenaze törenine ait görüntülere ulaşarak yayımlamak için özel gayret sarf ettiği belirtilen mütalaada, "Sanığın, cenaze töreninin yapıldığı mahallenin muhtarı Cemali Merter ile irtibat kurmaya başladığı, bu irtibattan iki gün sonra da cenaze töreninin yapıldığı mahalleye gittiği, şehitliğe de giderek MİT mensubunun defnedildiği mezarın fotoğraflarını çektiği, sanığın Akhisar’da bulunduğu süre içerisinde Akhisar Belediyesi basın biriminde çalışan sanık Eren Ekinci ile de irtibat kurduğu, sanık Eren Ekinci'den cenaze törenine ilişkin bilgi aldığı ve cenazede çektiği fotoğrafları istediği, sanık Eren Ekinci'nin cenazeye katılan MİT mensuplarının deşifre edildiği fotoğrafları whatsapp isimli haberleşme programından kendisine gönderdiği” ifade edildi. Mütalaada, sanık Kılınç'ın aynı gün topladığı bilgileri ve merhumla birlikte cenazeye katılan diğer MİT mensuplarının da deşifre edildiği fotoğrafları Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan’a göndererek 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv isimli internet sitesinde yayımlattığı, Kılınç’ın kullandığı GSM hattının baz bilgilerinin yapılan incelemelerinde, sanığın haberin yapılmasından 1 gün önce yani 2 Mart 2020 tarihinde cenaze töreninin yapıldığı mahalleye gittiği ve o gün içerisinde MİT mensuplarının deşifre edildiği yargılamaya konu haber metnini hazırlayarak sanık Barış Pehlivan’a gönderdiği, Pehlivan'ın da 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv internet sitesinde yayımladığı kaydedildi.