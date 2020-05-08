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MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan haklarında dava açılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. 6'sı tutuklu, biri firari toplam 8 sanık, 24 Haziran tarihinde hakim karşısına çıkacak.

MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada yeni gelişme

Şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan haklarında dava açılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. 6'sı tutuklu, biri firari toplam 8 sanık, 24 Haziran tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 50 sayfalık iddianame, gönderildiği İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün kabul edilmişti. Mahkeme tensip zaptını bugün hazırladı. Buna göre, duruşmanın görüleceği tarih 24 Haziran olarak belirlendi. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla, tutuklu sanıklar Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in "suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren açık kaynak araştırma raporları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın suç duyurusu yazıları, tanık beyanları ile sanıkların kısmen çelişkili savunmaları gibi somut delillerin varlığı, sanıkların delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma ihtimali göz önüne alındığında adli kontrol tedbiriyle yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak olduğu kanaatiyle" ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık avukatlarının tutukluluk yönündeki itirazları reddedildi. Öte yandan üye hakimlerden biri, sanık Barış Terkoğlu'nun adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verilmesi yönünde karara şerh düştü.

Tensip tutanağında BTK'ya yazı yazılarak odatv.com ve yeniyaşamgazetesi1.com internet sitesinin 23 Şubat 2020'deki içerik sağlayıcının kim ya da kimler olduğunun bildirilmesi de istenildi. Yakalamalı sanık Erk Acarer hakkında yakalama emri düzenlenmesine, yakalandığında 24 saat içinde mahkemede hazır edilmesine ve sorgusunun yapılmasına da hükmedildi.

8 YILDAN 19'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, tutuklu sanıklar Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile tutuksuz sanık Eren Ekinci ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer'in, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla, "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

(DHA)

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