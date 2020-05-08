MİT şehidinin ifşa edilmesine ilişkin davada yeni gelişme

Şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan haklarında dava açılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. 6'sı tutuklu, biri firari toplam 8 sanık, 24 Haziran tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 50 sayfalık iddianame, gönderildiği İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün kabul edilmişti. Mahkeme tensip zaptını bugün hazırladı. Buna göre, duruşmanın görüleceği tarih 24 Haziran olarak belirlendi. Mahkeme heyeti oy çokluğuyla, tutuklu sanıklar Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in "suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren açık kaynak araştırma raporları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın suç duyurusu yazıları, tanık beyanları ile sanıkların kısmen çelişkili savunmaları gibi somut delillerin varlığı, sanıkların delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma ihtimali göz önüne alındığında adli kontrol tedbiriyle yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak olduğu kanaatiyle" ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık avukatlarının tutukluluk yönündeki itirazları reddedildi. Öte yandan üye hakimlerden biri, sanık Barış Terkoğlu'nun adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verilmesi yönünde karara şerh düştü.