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MİT soruşturmasında gazeteci Erk Acarer'e yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 20:29 | Son Güncelleme

MİT Başkanlığı’nın suç duyurusu üzerine, Libya’da görev yaparken şehit olan MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili davada Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

MİT soruşturmasında gazeteci Erk Acarer'e yakalama kararı

Aralarında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in de olduğu 1'i 'firari', 6'sı tutuklu toplam 8 sanık hakkında açılan davada Birgün yazarı Erk Acarer hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Geçen hafta soruşturma aşaması tamamlanarak açılan kamu davasında gazetecilerin TCKnin 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçlamasıyla 5'er yıldan 10'ar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlamasıyla 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Gazeteciler hakkında soruşturma Oda TV'de 3 Mart’ta yayınlanan "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberinde MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı iddiasıyla başlatılmıştı.

Dava kapsamında ilk olarak Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, ardından da Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklanmıştı. Bu üç tutukluluğun sonrasında da Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklanmıştı.

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