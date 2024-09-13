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  4. MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın Mahmur Kampı sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın Mahmur Kampı sorumlusu etkisiz hale getirildi

13.09.2024 08:55
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın Mahmur Kampı sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK’lı Azad AKINCI, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist AKINCI’nın konumunu tespit etti.

MİT, Türkiye sınırına 160 km derinlikte yer alan Mahmur’da, Azad AKINCI’yı adım adım takip etti. En uygun anda nokta operasyonla Azad AKINCI etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST AZAD AKINCI KİMDİR?

Azad AKINCI, 2006 yılında PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Özgür Liseli Gençlik Derneği yapılanmasında yer aldı. 2008 yılında "Terör Örgütü Adına Suç İşlemek, Terör Örgütü Adına Faaliyetlerde Bulunmak, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından tutuklandı. Aynı yıl Batman Kapalı Cezaevi’nde açlık eylemine katılan örgüt mensupları arasında yer aldı.

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Aralık 2008 itibarıyla Siirt Yurtsever Devrimci Gençlik sorumluluğu yaptı. 2009 yılında sözde Serhat alanına geçiş yaptı. 2011 yılında Yurtsever Devrimci Gençlik Merkezi Türkiye yürütmesi sorumluluğu yaptı. 2014 itibarıyla Metina’da lojistik faaliyetlerin sözde sorumluluğunu yürüttü.

2016 yılında Mahmur'da düzenlenen PKK/KCK Gençlik Kongresi’ne katıldı. 2017 yılında İran alanında KCR (Doğu Kürdistan Gençlik Topluluğu) biriminde sözde sorumlu düzeyde görev aldı. 2023 itibarıyla PKK/KCK Mahmur Genel Sekretarya sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
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