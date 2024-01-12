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MİT'ten bir sınır ötesi operasyon daha! Avrupa'ya kaçacaktı kıskıvrak yakalandı

12.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'ten bir sınır ötesi operasyon daha! Avrupa'ya kaçacaktı kıskıvrak yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan "Fırat" kod adlı firari terörist Serhat Bal'ın bir Orta Doğu ülkesinde saklandığı yeri tespit etti.

Uzun süre takip edilen terörist Bal, bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012'de katılan terörist Bal'ın, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
MİT terör örgütü
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