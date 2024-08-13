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MİT'ten dev operasyon! Çok sayıda internet sitesi kapatıldı: Operasyonlar yurt dışına da sıçrayacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.08.2024 09:40
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MİT ses getirecek bir operasyona daha imza attı. Jandarma ve USOM'un ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı tespit edildi. Harekete geçen ekipler çeteyi çökertirken 11 kişiyi de tutukladı. Öte yandan çok sayıda internet sitesi de erişime kapatıldı.

MİT'ten dev operasyon! Çok sayıda internet sitesi kapatıldı: Operasyonlar yurt dışına da sıçrayacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi. Türkiye’nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, düzenlenen operasyonla çökertildi. Ayrıca operasyonda şebeke içinde yer alan 11 kişi yakalandı.

SADSFD

VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTÜNE SATTILAR

MİT’in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dâhil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT’in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

MİT

ÇOK SAYIDA İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı. Öte yandan gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülürken ele geçirilen veriler titizlikle incelenmeye devam ediyor.

OPERASYONLAR YURT DIŞINA DA SIÇRAYACAK

Son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT’in de, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdürmesi bekleniyor. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
MİT siber güvenlik
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