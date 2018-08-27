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MİT'ten ihraç edilmişlerdi... O FETÖ'cüler sınırda yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

Edirne'de, FETÖ üyeliği şüphesiyle haklarında arama kararı bulunan ve MİT'ten ihraç edilen 2 kişi Yunanistan'a kaçma girişiminde bulundukları esnada yakalandı. Ebubekir E. ile Yasir U., Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

MİT'ten ihraç edilmişlerdi... O FETÖ'cüler sınırda yakalandı!
  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler, yasak bölgede tespit ettikleri 2 kişiyi kovalamaca sonrası yakaladı.

KHK ile ihraç edilen eski MİT çalışanları Ebubekir E. (35) ve Yasir U. (29) oldukları belirlenen, FETÖ üyeliği şüphesiyle haklarında aranma bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Ebubekir E. ile Yasir U. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
mit FETÖ Edirne Yunanistan

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