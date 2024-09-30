MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: Lokman İsmail etkisiz hale getirildi

MİT, hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail’in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi.

Suriye uyruklu PKK/KCK’lı İsmail için operasyon kararı alındı. MİT’in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK/KCK’lı Lokman İsmail’in Irak’ın kuzeyinde olduğu tespit edildi. Operasyon için en uygun beklendi. 90 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK VE ADANA'DAKİ TERÖR EYLEMLERİNİN PLANLAYICISIYDI

PKK/KCK’lı Lokman İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak’ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi.

Ayrıca, 2019’da Adana/Seyhan’da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail’di.

LOKMAN İSMAİL KİMDİR?

PKK/KCK saflarına 1995 yılında Suriye’den katıldı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim aldı. 1996-2004 yılları arasında Türkiye’de silahlı faaliyet yürüttü.

2004 yılında Zap alanına geçti. Terör örgütünün kamplarında özel askeri eğitimlere tabi tutuldu. 2015’te Şırnak’taki hendek-barikat olaylarını planladı. Olayların Türk devlet tarafından kontrol altına alınması sonrasında Irak alanına geçti. 2018’de Haftanin alanında Öz Savunma dersleri verdi. 2019 yılında Adana/Seyhan’daki bir bombalı saldırının talimatını verdi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır