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  4. MİT'ten Kandil'de operasyon! 2 terörist etkisi hale getirildi

MİT'ten Kandil'de operasyon! 2 terörist etkisi hale getirildi

31.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kandil'de düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Kandil'de operasyon! 2 terörist etkisi hale getirildi

Türkiye'nin Irak'ta yürüttüğü operasyonlar sonucu bu bölgede sıkışan ve Kandil alanında faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan örgüte yönelik MİT tarafından operasyon düzenlendi. Kandil bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Türkiye'nin kararlı operasyonları sonucu Irak alanında sıkıştığı ve bölgedeki hakimiyetini kaybetmemek adına Kandil bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildiSaldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
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