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  4. MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: PKK'lı terörist Zilan Azak öldürüldü

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: PKK'lı terörist Zilan Azak öldürüldü

20.08.2024 10:00
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi. Irak/Hakurk kırsalında faaliyet gösteren Zilan AZAK, terör örgütünün dronlu saldırılarında yer alıyordu.

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: PKK'lı terörist Zilan Azak öldürüldü

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan AZAK ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı.

PKK/KCK mensubu Zilan Azak’ın nokta yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

SEMA CUYA ÇEVLİK KOD ZİLAN AZAK KİMDİR?

Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan AZAK, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

AZAK, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Irak MİT
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