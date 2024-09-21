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MİT'ten nokta operasyon! Çiğdem Aslan yakalandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.09.2024 10:00
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Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan yakalandı.

MİT'ten nokta operasyon! Çiğdem Aslan yakalandı

Son dakika: MİT, PKK/KCK Avustralya yapılanmasından Çiğdem Aslan'ı İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Avustralya’da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere katılan PKK'lı Çiğdem Aslan MİT'in takip listesindeydi.

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ADIM ADIM İZLENDİ

Üst düzey örgüt mensupları ile ilişkisi de tespit edilen terörist adım adım izlendi.

İstanbul Havalimanı’ndan Avustralya’ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan , MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon yakalandı.

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Aslan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Avustralya MİT
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