MİT'ten nokta operasyon! Çiğdem Aslan yakalandı

Son dakika: MİT, PKK/KCK Avustralya yapılanmasından Çiğdem Aslan'ı İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Avustralya’da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere katılan PKK'lı Çiğdem Aslan MİT'in takip listesindeydi.
Üst düzey örgüt mensupları ile ilişkisi de tespit edilen terörist adım adım izlendi.
İstanbul Havalimanı’ndan Avustralya’ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan , MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon yakalandı.
Aslan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.